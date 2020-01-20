أفادت معلومات لقناة "الجديد" عن إنتهاء الاجتماع الذي كان يضم رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" ​حسين الخليل​، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، عند رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​"، مشيرة الى أن "الهدف منه كان محاولة رفع الحكومة من 18 وزيرا الى 20، وشدد دياب على رغبته إبقاء الحكومة 18، معتبرا أنه اذا كان في هذا الطرح مخرج لازمات البلد فسيقبل به".

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كانت هذه تفاصيل خبر دياب شدد على رغبته بإبقاء الحكومة من 18 وزيرا: اذا في الـ20 مخرج للأزمات سأقبل به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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