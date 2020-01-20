خارجية فرنسا: لتشكيل حكومة لبنانية جديدة وتطبيق الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين

دعت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ إلى "تشكيل ​حكومة​ لبنانية جديدة وتطبيق الإصلاحات والاستجابة لمطالب ​المتظاهرين​".

وعن الموقف من العنف الّذي تخلّلته المظاهرات في لبنان في الأيام الأخيرة، ركّزت على أنّ "فرنسا تشعر بالقلق إزاء العنف الّذي شوهد في الأيام الأخيرة في لبنان، وهي تشدّد على ضرورة التعبير عن التطلّعات المشروعة للمتظاهرين بالوسائل السلمية، وتؤكّد من جديد تمسّكها بالحق في التظاهر".

وأوضحت الخارجية أنّ "في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخطيرة التي يمر بها لبنان، وبالنظر إلى العنف الأخير، هناك حاجة ملحّة إلى قيام حكومة جديدة بتنفيذ مجموعة موثوقة من الإصلاحات، لتلبية التوقّعات الّتي عبّر عنها اللبنانيون لأكثر من ثلاثة أشهر"، مشيرةً إلى أنّ "فرنسا تنوي، كما هو الحال دائمًا، الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".

من جهة ثانية، دعت إلى "التنفيذ السريع لمقررات ​مؤتمر برلين​ بخصوص ​ليبيا​"، مشيرةً إلى أنه "يجب أن تؤدي الهدنة المعلنة في ليبيا إلى وقف دائم ل​إطلاق النار​". وأكّدت "ضرورة احترام الحظر على نقل السلاح إلى ليبيا وإنهاء التدخل الأجنبي".