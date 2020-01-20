سفيرة كندا نفت إعتماد بلادها برنامجاً خاصًا لهجرة المسيحيين من لبنان

لفتت سفيرة كندا في لبنان ايمانويل لامورو، في تصريح بعد لقائها البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى أنها عرضت والراعي "الأوضاع العامة في البلاد وبشكل خاص الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتباحثنا في كثير من القضايا التي تهمّ المجتمع اللبناني".
ونفت لامورو صحة ما تم تداوله عن أن كندا تعتمد برنامجاً خاصًا لهجرة المسيحيين من لبنان، مشددة على أن "كندا لم تغيّر سياستها المتعلقة بموضوع الهجرة".
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