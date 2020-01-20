سفيرة كندا نفت إعتماد بلادها برنامجاً خاصًا لهجرة المسيحيين من لبنان

لفتت سفيرة كندا في ​لبنان​ ايمانويل لامورو، في تصريح بعد لقائها البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في ​بكركي​، الى أنها عرضت والراعي "الأوضاع العامة في البلاد وبشكل خاص الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتباحثنا في كثير من القضايا التي تهمّ ​المجتمع اللبناني​".

ونفت لامورو صحة ما تم تداوله عن أن كندا تعتمد برنامجاً خاصًا لهجرة المسيحيين من لبنان، مشددة على أن "كندا لم تغيّر سياستها المتعلقة بموضوع ​الهجرة​".