كل ما نعرفه عن حياة هاري وميغان بعيدا عن العائلة الملكية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

أعلن قصر باكنغهام أن الأمير هاري ووزجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، لن يستخدما بعد الآن لقبهما الملكي (صاحب وصاحبة السمو الملكي)، كما لن يأخذا أيضا أموالا عامة من دافعي الضرائب للقيام بواجبات ملكية.

وأمام هذه التطورات كان هناك الكثير من التساؤلات المثارة حول حياة هاري وميغان وما سيفعلانه مستقبلا ووضعهما في العائلة المالكة ومصدر الدخل، وسنحاول الإجابة على بعض أسئلة القراء حول مستقبل دوق ودوقة ساسكس.

ماذا سوف يكون لقب هاري وميغان؟-إيل

قال الأمير هاري وميغان إنهما لن يستخدما لقب صاحب وصاحبة السمو الملكي بعد الآن.

لكن ابتداء من هذا الربيع سيصبح لقبهما دوق ودوقة ساسكس فقط، لكن هاري سيحتفظ بلقب أمير لأنه مولود حاملا هذا اللقب، لأن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.

مستقبل الأمير هاري وميغان في سؤال وجواب

محطات في رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان

المباحثات بشأن مستقبل هاري وميغان في العائلة الملكية "تسير بشكل جيد"

هل سيحتفظ هاري بترتيبه بين المرشحين لعرش بريطانيا؟ - مارغريت وايت

نعم، ما زال موقعه موجودا كسادس المرشحين لتولي عرش بريطانيا ولن يتم استبعاده.

ما هي مشروعات الرعاية الملكية التي سيحتفظ هاري وميغان بالعمل فيها؟- ستيف أولتمانز

قال بيان قصر باكنغهام إن الدوق والدوقة سيواصلان الاحتفاظ بمهام الرعاية الملكية الخاصة لمنشآت أو منظمات أو جمعيات "بمباركة من الملكة".

وحصل هاري على مهام رعاية 16 مؤسسة، وفقا لموقع رويال ساسكس، من بينها اتحاد كرة الرجي، واستضاف هاري قرعة كأس العالم 2021 في الرجبي يوم الخميس. © Getty Images

كما أكد اتحاد الرجبي استمرار الأمير هاري في رعاية أنشطته.

بينما تتولى ميغان رعاية أربع مؤسسات: المسرح الوطني، ورابطة جامعات الكومنولث، ومؤسسة مايو الخيرية للحيوانات التي تتخذ من لندن مقراً لها، ومؤسسة سمارت ووركس الخيرية النسائية.

هل سيترك هاري منصبه العسكري كنقيب عام في مشاة البحرية الملكية؟ - شون أوكلاغان

يعد الرئيس الشرفي لمشاة البحرية الملكية منصبا هاما للغاية، لكن هاري سيكون مضطرا للتخلي عنه.

خسارة هذا المنصب ربما يكون لحظة حزينة للدوق، الذي حافظ على علاقة قوية مع الجيش منذ تقاعده رسميا عام 2015.

بالإضافة إلى الركوع والانحناء أمام الملكة، هل سيتعين على هاري وميغان الانحناء أمام أفراد العائلة المالكة الآخرين؟ - ليزا تاونسلي

لا. وبعيدا عن وجوب هذا أمام الملكة، فإن أفراد العائلة المالكة لا يميلون إلى الركوع والانحناء لبعضهم البعض في كثير من الأحيان.

هل كل هذه الإجراءات ستتوقف ويعود هاري إلى وضعه السابق إذا غير رأيه؟ - أندرو سي باركين

من الناحية النظرية، فإن لقب صاحب السمو لا يزال قائما، وسيظل بإمكانه الإقامة في منزل فروغمور كوتاج Frogmore Cottage، وسيكون هناك الكثير من العمل الخاص به.

ولكن سيتم إغلاق بعض الأبواب. فمن المرجح أن تبحث مشاة البحرية الملكية عن رئيس شرفي آخر ونقيب عام جديد، وكذلك الحال بالنسبة لحميع مناصبه العسكرية الأخرى.

الجواب يعتمد أيضا على ما سيفعله هاري بعد ذلك. © PA Media

قال الزوجان إنهما "سيستمران في التمسك بقيم جلالة الملكة" في عملهما المستقبلي، لكنهما قد يقرران الإنخراط في مناطق خارج نطاق صلاحيات العائلة المالكة الأخرى.

Advertisements

ستكون العودة ممكنة، لكن يبدو أنه من غير المرجح أن يكون لهما نفس الدور.

ماذا سيفعل هاري لتوفير مصدر دخل؟ - بام

قال هاري وميغان إنهما يرغبان في "الاستقلال المالي"، وأكد قصر باكنغهام أنهما لن يتقاضيا أموالا عامة مقابل الواجبات الملكية.

ويعني هذا أنه من غير الواضح حاليا ماذا سيكون عملهما مستقبلا، لكن سيكون هناك استقلالا ماديا، ووفقا لمراسل بي بي سي الملكي جوني دايموند، لن يقوم القصر بمراقبتهما.

هل سيدفعان إيجارا مقابل الإقامة في منزل فروغمور كوتاج الملكي؟ - غاري أوبراين

نعم، أكد مسؤولو القصر أنهما سيدفعان الإيجار للمنزل، الذي سيظل منزل عائلة هاري في بريطانيا، على الرغم من أننا لا نعرف قيمة الإيجار.

ويعتزمان سداد 2.4 مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها على تجديد المنزل.

هل يحصلان حاليا على أموال من الأمير تشارلز؟ - لوسي بالدوين

نعم. هناك اعتقاد أنهما حصلا على أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويا من الأمير تشارلز، لكن لم يتم تأكيد هذا.

وتأتي هذه الأموال من الدخل الذي يحصل عليه أمير ويلز من مزرعته، دوقية كورنوال.

ليس من الواضح ما إذا كان سيستمر في منحهما نفس المبلغ. © PA Media

هل سيدفعان مقابل إجراءات الحماية الأمنية؟ - جوديث أسلتون ديلاني

نحن لا نعرف.

ولم يعلق قصر باكنغهام على تفاصيل الترتيبات الأمنية، لكنه قال إن هناك عمليات مستقلة لتحديد ما هو مطلوب أمنيا.

وقال مسؤول كبير سابق في القصر لجوني ديموند إن النقاش حول تكلفة أمن الزوجين ربما هو أمر غير مناسب.

من سيتولى الأعمال العامة التي سبق أن نفذتها ميغان وهاري؟ - وليام رانسفورد

سيكون هناك عمل إضافي لبقية أفراد العائلة المالكة، وخاصة دوق ودوقة كامبريدج وليام وكيت.

وفقا للبيانات الرسمية فقد حضر هاري 201 مشاركة في العام الماضي، في حين كان من نصيب ميغان 83 مشاركة.

يقوم الأمير تشارلز بالفعل بالكثير من واجبات سابقة للملكة، خاصة بعد أن تنحى زوج الملكة دوق أدنبره وأمير يورك عن الحياة العامة.

قام أفراد من العائلة المالكة بأكثر من 3500 مشاركة في العام الماضي.

سيحتاج أفراد العائلة المالكة إلى تقييم عدد من مشاركات ومواعيد دوق ودوقة ساسكس التي يمكنهم التعامل معها.