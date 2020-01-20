شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات شبابية عن لقائهم "تضامن النواب": رسالة بحرص الدولة تفعيل دور الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجموعة من قيادات شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة" المكون من شباب البرنامج الرئاسى وخريجى دورات الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، التى ألتقت لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب اليوم الأثنين برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، حرصهم التواصل مع مؤسسات الدولة للمشاركة فى استراتيجية محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية.

وقال الشباب، أن حضروهم اليوم لمجلس النواب اليوم، يعد بمثابة رسالة بأن الدولة حريصة على تفعيل دور الشباب فى تحقيق أهدافها كافة وخصوصا التنمية والقضاء على الإرهاب.

ولفت الشباب إلى أن التشريعات التى يقوم بها المجلس، وخصوصا ما قدمه رئيس لجنة التضامن خلال الاجتماع اليوم، تسير فى اتجاه الحفاظ على الأمن الاجتماعى، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للمساهمة فيما يساهم فى تنمية المجتمع وتحقيق استقرار الدولة.

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وكان النائب عبد الهادي القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، أكد خلال اللقاء، حرص الدولة منذ البداية على الفئات الفقيرة خلال تنفيذ الإصلاح الاقتصادى.

وقال القصبي إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى توجيهات قبل بدء عملية الإصلاح الاقتصادى من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج للحماية الاجتماعية وخصوصا الأسر الفقيرة.

وأضاف أن برنامج "تكافل وكرامة" وبرنامج "حياة كريمة" ونشر السلع للمواطنين من خلال المنافذ فى الميادين وغيرها والدعم التموينى في بطاقات التموين كان استراتيجية واضحة من خلال توجيهات الرئيس السيسى لتعامل مع هذا الملف.