شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب، على تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستحدثت اللجنة أيضا تعريف للمشروعات الحديثة وذلك فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تعريف المشروعات المتوسطة بإنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه، ولا يتجاوز 200 مليون جنيه،أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه او كل مشروع حديث التأسيس غير صناعى يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.

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واتفقت اللجنة أيضا على تعريف المشروعات الصغيرة، بإنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه او كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 الف جنيه ويقل عن 5 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع او رأس المال المستثمر بحسب الاحوال 50 الف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه

وأقرت اللجنة تعريف المشروعات متناهية الصغر بانها كل مشروع يقل حجم اعماله السنوى عن مليون جنيه او كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع او رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.