شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يطلق قافلة لتوزيع البطاطين على المستشفيات بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة مطروح، مبادرة "شتاء دافئ"، قافلة كبيرة، بإهداء عدداً كبيراً من البطاطين لمديرية الصحة بمطروح، لتوزيعها علي مستشفيات المحافظة، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية المهندس صالح سلطان أمين الحزب بالمحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس صالح سلطان، أمين الحزب بالمحافظة، أن المبادرة جاءت فى إطار حرص الحزب على خدمة مواطني مطروح، وتفعيل الدور الاجتماعي والسياسي، وتخفيف العبء على المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي والصحي لهم.

كما أكد أيضا على أن الحزب يسعى دائما لخدمة المواطن المطروحى، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية له في ظل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسى، وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء أمانة الحزب بالمحافظة.

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يذكر أن الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، تقوم أيضاً بتنظيم العديد من القوافل الطبية والخدمية والتي تصب جميعها في إطار الالتزام بالدور المجتمعي وذلك بتقديم الدعم والمساعدات للأسر الاكثر احتياجاً ومحدودي الدخل في مجالات الصحة والمساعدات المعيشية خاصة في المناطق العشوائية والتي تعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة.