"القومى لحقوق الإنسان": الرباط المتين لشعب مصر بمؤسساته يمثل لأوطاننا العربية خارطة طريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الرباط المتين لشعب مصر بمؤسساته القوية ركيزة وطن يعمل من أجل السلام والتقدم وتحقيق التوازن فى محيطنا المضطرب، وهو ما يمثل لأوطاننا العربية خارطة طريق للسلام والإستقرار والتنمية .

وقال مخلص قطب فى تصريحات له، أن الندوة التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان غدا الثلاثاء، " بعنوان دولة القانون " تعد مثالاً عملياً للتشارك فى حوار مجتمعى يشمل كافة قطاعات الدولة الرسمية وغير الرسمية لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام ويقوم على مبدأ سيادة القانون وترسيخ قيمه وإنفاذه بما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة والمساواة لشعب واحد فى وطن واحد .

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة ندوة تحت عنوان " دولة القانون " ،غدا الثلاثاء، يشارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب " لجنة حقوق الإنسان " ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية .

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تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان .

يذكر أنه نظم من قبل أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات" والذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر .