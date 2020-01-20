فقدوا والديهم.. التضامن الاجتماعي ترصد معاناة 4 أطفال في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصدت إدارة الشئون الاجتماعية بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الأحد، معاناة 4 أطفال، بعد وفاة والديهما.

التفاصيل بدأت عندما كلف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، مسئولي إدارة الشئون الاجتماعية بمدينة دسوق، بإجراء الرصد الميداني في الأحياء، والشوارع، للأسر والحالات الأكثر احتياجًا، والمشردين، لتقديم الخدمات العامة لهم، وفق توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأثناء المتابعة والرصد الميداني، رصد أشرف بدرالدين، مسئول الأسرة والطفولة، بإدارة الشئون الاجتماعية بمدينة دسوق، مأساة 4 أطفال، هم "أسماء"، 12 عامًا، و"عمر"، 10 سنوات، و"رقية"، 7 سنوات، و"ريماس"، 4 سنوات، وأصبح ملجأهم الوحيد منزل الجد والد الأب، الذي لا يستطيع الأنفاق عليهم بعد وفاة والديهما.

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تبين من خلال البحث الميداني، لمسئول الأسرة والطفولة بدسوق، أن الجد يتقاضى معاشًا شهريًا حوالي 1500 جنيًهًا، ويقيم في شقة سكنية مؤجرة، كما أنه يرعى أطفال نجله الـ4 بعد وفاة أمهم في 15 ديسمبر 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، وتوفي والدهم قبلها يوم 17 أغسطس 2016، إثر حادث.

واستمع أشرف بدر الدين، مسئول الأسرة والطفولة، لمطالب الجد، والتي جرى تدوينها في البحث الخاص بالأطفال، وأنهم يحتاجون لنفقات شهرية تساعده على تحمل أعباء المعيشة، وتوفير بعض الأثاث لهم.

وجرت معاينة ميدانية للمكان الذي كان يقيم فيه الأطفال، وتبين عدم وجود مفروشات وأثاث، وبدأت أجهزة أدارة الشئون الاجتماعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع متطلبات الأطفال.