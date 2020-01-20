الخارجية الباكستانية: خان يلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تنطلق أعماله غدا في مدينة دافوس بسويسرا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة - وأوردته صحيفة "ذي إكسبريس تريبيون" الباكستانية - أنه من المنتظر أيضا أن يجتمع خان مع زعماء آخرين على هامش القمة التي تنعقد على مدار ثلاثة أيام .

ويحضر رئيس الوزراء الباكستاني المنتدى الاقتصادي العالمي بدعوة من مؤسس ورئيس المنتدى كلاوس شواب.

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وأضافت الخارجية الباكستانية أن خان سيلقي خطابا رئيسيا في الجلسة الخاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي ويتفاعل مع الرؤساء التنفيذيين وغيرهم من قادة الشركات خلال "حوار الاستراتيجية الباكستانية".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أيضا أن يعقد خان العديد من الاجتماعات مع مجموعة واسعة من المسؤولين التنفيذيين في قطاعات الشركات والأعمال والتكنولوجيا والتمويل وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

يذكر أن اللقاء المرتقب بين خان وترامب سيكون الثالث منذ زيارة خان لواشنطن في يوليو 2019.