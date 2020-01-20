تونس في المركز التاسع عالميا في تنصيف البلدان الأسوأ للإنجاب وتربية الأطفال

حلت تونس في المرتبة التاسعة عالميا في الترتيب الذي جرى لتصنيف أسوأ البلدان من ناحية إنجاب وتربية الأطفال وتكوين الأسرة. أما المرتبة الأولى (للأسوأ) فكانت من نصيب كازاخستان، وذلك حسب تقرير صدر من صحيفة "مترو" البريطانية، قالت فيه إن هذا الترتيب يشمل البلدان التي تعتبر الأسوأ للإنجاب، جاءت فيه الأردن بالمرتبة السادسة، والمرتبة السعودية في المرتبة السابعة وتونس التاسعة. وفي نفس السياق احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في إنجاب الأطفال، واليابان المرتبة الأولى لأفضل الدول متقدمة على سويسرا وكندا وبريطانيا التي حلت سادسا. Advertisements وفي العودة إلى ترتيب البلدان الأنسب للإنجاب احتلت الدول الاسكندنافية المرتبة الأولى، من ناحية الظروف المتناسبة للعيش.

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