تونس في المركز التاسع عالميا في تنصيف البلدان الأسوأ للإنجاب وتربية الأطفال

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حلت تونس في المرتبة التاسعة عالميا في الترتيب الذي جرى لتصنيف أسوأ البلدان من ناحية إنجاب وتربية الأطفال وتكوين الأسرة.
وفي نفس السياق احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في إنجاب الأطفال، واليابان المرتبة الأولى لأفضل الدول متقدمة على سويسرا وكندا وبريطانيا التي حلت سادسا.
وفي العودة إلى ترتيب البلدان الأنسب للإنجاب احتلت الدول الاسكندنافية المرتبة الأولى، من ناحية الظروف المتناسبة للعيش.
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