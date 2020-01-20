أنباء عن وصول 17 من المقاتلين "السوريين" الموالين لتركيا إلى إيطاليا

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن ما لا يقل عن 17 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا الذين نقلوا إلى ليبيا، غيروا وجهتهم نحو أوروبا، ووصلوا إلى إيطاليا، وفقاً لروسيا اليوم.

ونقل "المرصد" عن ذوي وأقارب هذه المجموعة أن هؤلاء "عمدوا منذ البداية إلى اتخاذ هذا الطريق جسرا للعبور إلى إيطاليا، فما أن وصلوا إلى هناك حتى تخلوا عن سلاحهم وتوجهوا إلى إيطاليا، كما أن قسما منهم توجه إلى الجزائر على أن تكون بوابة الخروج إلى أوروبا".

ولفت "المرصد" إلى ما وصفه بتواصل تسجيل أسماء الراغبين في الذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصول دفعات جديدة ممن وصفوا بـ"المرتزقة"، مشيرا إلى أن عددهم بلغ الآن نحو 2400 مرتزق، فيما لا يزال 1700 يتلقون التدريب في عفرين ومناطق "درع الفرات"، ومناطق من شمال شرق سوريا.

وأوضح "المرصد" أن هؤلاء المتطوعين ينتمون إلى فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند".

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وأفاد بأن معلوماته تشير إلى أن تركيا تريد إرسال 6000 متطوع سوري إلى ليبيا.

وأضاف أنه رصد وصول المزيد من جثث المرتزقة السوريين الذين قتلوا في طرابلس، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى حتى الآن إلى 24 مقاتلا قال إنهم ينتمون إلى فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات".

ونقل "المرصد" عن أحد المقاتلين الراغبين في التوجه إلى ليبيا: "أريد الذهاب إلى ليبيا طمعا بالمغريات التي تقدمها تركيا فليس لدي ما أخسره وأنا أعيش في خيمة وراتبي 300 ليرة تركية لا يكفيني ثمن طعام لذلك الخروج إلى ليبيا وتقاضي 2000 دولار أميركي على الأقل أفضل من القتال شرق الفرات".