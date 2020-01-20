لوكسمبورغ تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك سيكون رسالة قوية ردا على سياسة الولايات المتحدة تجاه بناء المستوطنات الإسرائيلية، وفقاً لروسيا اليوم.
وقال أسلبورن في تصريح للصحفيين قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه يجب على الاتحاد توجيه رسالة قوية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن أوروبا دعمت على الدوام حل قيام الدولتين وفق حدود1967.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن سياستها إزاء بناء المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا على أنّ استمرار واشنطن في سياستها هذه، سيجعل من حل الدولتين مستحيلا.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اتخاذ قرار الاعتراف بدولة ما من عدمه بنفسها، وأنه في حال اعتراف عدد من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، سيظهر بأنها تهتم
وشدّد على أن اتخاذ قرار الاعتراف لن يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، على الاعتراف بفلسطين والتدخل السياسي للحفاظ على فرص السلام في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عريقات قوله قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، إن لدى أوروبا الفرصة لتعزيز دورها في صنع السلام من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، باعتبار ذلك ليس مسؤولية أوروبية فحسب بل خطوة ملموسة للتحرك نحو سلام عادل ودائم.
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