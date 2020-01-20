إسبانيا: بدء محاكمة قائد شرطة كتالونيا السابق

بدأت محاكمة قائد شرطة إقليم كتالونيا السابق "جوزيب ليوس ترابيرو" و3 مسؤولين آخرين اليوم الاثنين، بتهم التمرد والتحريض على الفتنة لدورهم في المحاولة غير القانونية لاستقلال الإقليم عن إسبانيا في عام 2017، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.
عقوبة السجن لمدة 11 عامُا على "ترابيرو" بتهمة التمرد لتآمره مع السلطات المحلية في محاولة الاستقلال الفاشلة، والتي قادها رئيس الإقليم السابق "كارلس بوجديمون" ونائبه أوريول جونكيراس.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم، أن النيابة العامة تطالب بتوقيع
كما يحاكم بتهم التمرد كل من سيزار بويج المسؤول السابق بوزارة داخلية إقليم (كتالونيا)
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لشهرين وأن يدلي العديد من القادة والمسؤولين الانفصاليين الموجودين في السجن بشهادتهم فيها.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أسبوع من تولي رئيس الحكومة الاشتراكي الجديد بيدرو سانشيز مهام منصبه، والذي تعهد بمحاولة حل أزمة إقليم كتالونيا عبر المحادثات السياسية بدلا من اتخاذ إجراءات قانونية.
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