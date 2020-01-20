الأمير هاري ورئيس وزراء بريطانيا يلتقيان على هامش قمة إفريقيا للاستثمار

أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين، بأن دوق ساسكس الأمير هاري ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التقيا بشكل منفرد على هامش قمة إفريقيا للاستثمار المنعقدة في لندن.



يأتي ذلك بعد أن أعرب دوق ساسكس عن

حزنه الشديد - في خطاب ألقاه مساء أمس بمؤسسة "سينتيبال" الخيرية - لتخليه هو وزوجته ميجان ماركل عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في بريطانيا، مضيفًا أنه لم يكن هناك خيار آخر.



وكان الأمير هاري قد أعلن انفصاله هو وزوجته ميجان عن العائلة البريطانية المالكة، والاستقلال ماديًا، وأثار إعلان هارى وميجان الصادم تخليهما عن مهامهما الملكية وقضاء جزء من وقتهما في كندا أزمة في العائلة المالكة كشفت عن انقسامات بين أفرادها.

