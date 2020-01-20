إيطاليا: مستعدون للقيام بمراقبة عملية السلام بليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، أن بلاده مستعدة للعب دور قيادي في مراقبة عملية السلام في ليبيا، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.

جاء ذلك في "تغريدة " كتبها الوزير الإيطالي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد وصوله إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل ) لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين .

وقال دي مايو- في تغريدته التي بثتها وكالة الأنباء الإيطالية " آكي " اليوم - أود أن أؤكد مجددا أن إيطاليا مستعدة للعب دور قيادي في مراقبة عملية السلام في ليبيا"..مضيفا " أضمن لكم أننا سنعمل بشكل وثيق لتحقيق هدفنا المشترك ممثلا في إنهاء الأعمال القتالية في ليبيا " .

ومن المنتظر أن يتطرق وزراء خارجية الاتحاد الأوروربي خلال مباحثاتهم التي ستشمل الملف الليبي، إلى الوضع في جنوب الصحراء الكبرى "منطقة الساحل"، وتطورات الملف الإيراني ، والدبلوماسية الأوروبية بشأن المناخ، إلى جانب مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. مراقبة عملية السلام في ليبيا، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.جاء ذلك في "تغريدة " كتبها الوزير الإيطالي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد وصوله إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل ) لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين .وقال دي مايو- في تغريدته التي بثتها وكالة الأنباء الإيطالية " آكي " اليوم - أود أن أؤكد مجددا أن إيطاليا مستعدة للعب دور قيادي في مراقبة عملية السلام في ليبيا"..مضيفا " أضمن لكم أننا سنعمل بشكل وثيق لتحقيق هدفنا المشترك ممثلا في إنهاء الأعمال القتالية في ليبيا " .ومن المنتظر أن يتطرق وزراء خارجية الاتحاد الأوروربي خلال مباحثاتهم التي ستشمل الملف الليبي، إلى الوضع في جنوب الصحراء الكبرى "منطقة الساحل"، وتطورات الملف الإيراني ، والدبلوماسية الأوروبية بشأن المناخ، إلى جانب مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

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