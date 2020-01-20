116 قتيلاً حصيلة الهجوم على معسكر للجيش اليمني

ارتفعت حصيلة الهجوم بصاروخ الذي استهدف مساء السبت معسكراً للجيش اليمني في مأرب، حسبما أعلنت، اليوم الاثنين، مصادر طبية وعسكرية.

وقالت المصادر إن حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 116 جندياً، مشيرة إلى أن بعض الجنود توفوا متأثرين بجروحهم.

وذكرت مصادر عسكريّة يمنيّة الأحد إنّ المعسكر يقع في محافظة مأرب التي تبعد 170 كيلومترًا شرق صنعاء، مشيرة إلى أنّ الهجوم استهدف مسجدًا داخل معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

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من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب.

وأكدت الوزارة وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلاً ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيات الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني.