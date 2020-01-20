السعودية تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد مأرب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلاً ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيات الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن،