كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تستنكر الأعمال الإجرامية للحوثيين في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، الأعمال الإجرامية الحوثية التي تستهدف زعزعة استقرار اليمن.

ودعت الإمارات، في تصريحات صحفية بثتها فضائية العربية، المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره

واستهدفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، مسجدًا في مأرب بالصواريخ، يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 111 شخص، من بينهم مدنيون، فضلا عن إصابة العشرات، بعضهم في حالة خطرة.

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وومن جانبها أدانت الأمم المتحدة، الهجوم الصاروخي الذي تعرض له معسكر للقوات الحكومية واعتبرت أنه قد يعطل العملية السياسية في البلاد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إن "التقدم الذي حققه اليمن بشق الأنفس لوقف التصعيد هش للغاية. مثل هذه التصرفات يمكن أن تعطل هذا التقدم" وحث الأطراف على توجيه طاقاتها للسياسة والكف عن القتال.