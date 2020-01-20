كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يقدم أول دفاع مفصل بشأن قضية عزله من السلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد رفضه التعاون مع لجنة التحقيق التي يقودها الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، سيقدم الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين أول دفاع شامل له قبل أن تبدأ محاكمته بجدية في مجلس الشيوخ.

وترامب، وهو الرابع من بين 45 رئيسًا أمريكيًا يواجهون احتمال الإقالة من منصبه، يجب عليه الالتزام بالموعد النهائي لتقديم دفاعه المكتوب. وهو متهم بإساءة استخدام صلاحيات مكتبه عن طريق مطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافس سياسي ديمقراطي، جو بايدن، وعرقلة تحقيق الكونجرس في سلوكه.

وقال محامو ترامب في رد أولي من ست صفحات على التهم يوم السبت "هذه محاولة وقحة وغير قانونية لإلغاء نتائج انتخابات عام 2016، والتدخل في انتخابات عام 2020".

وأضاف مسؤولون كبار في الإدارة أن وثيقة الاثنين ستقدم دفاعًا أكثر تفصيلًا وعدوانية في المجادلة بأن ترامب بريء من التهم ويجب عدم إزالته من منصبه، كما يطالب الديمقراطيون.

وبينما من غير المرجح أن يقوم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بإقالة ترامب من منصبه، من المهم أن يقلل الرئيس الجمهوري من الاتهامات الديمقراطية باعتبارها مطاردة حزبية. إنه بحاجة إلى الحد من الأضرار السياسية التي لحقت بمحاولة إعادة انتخابه لأنه يسعى لولاية ثانية في نوفمبر.

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وصرح الفريق القانوني لترامب إنه كان ضمن سلطته الدستورية للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي للتحقيق مع بايدن وابنه هانتر كجزء من ما يقول ترامب إنه حملة لمكافحة الفساد. وينكر بيدن ارتكاب أي مخالفات، وقد تم الكشف عن مزاعم ترامب على نطاق واسع.

وقال الديمقراطيون، إن ترامب أساء استغلال سلطته من خلال حجب المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كجزء من حملة الضغط وعرقل الكونجرس برفضه تسليم الوثائق ومنع مسؤولي الإدارة من الإدلاء بشهاداتهم، حتى عندما يستدعيهم محققو مجلس النواب.

وفي الوثيقة المكونة من 111 صفحة التي قُدمت قبل محاكمة مجلس الشيوخ تبدأ بجدية يوم الثلاثاء، طرح المشرعون الديمقراطيون حججهم ضد ترامب، قائلين إنه يجب عزل الرئيس من منصبه لحماية الأمن القومي والحفاظ على نظام الحكم في البلاد. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسعيًا لإظهار أنه لا يزال يزاول أعمالًا رئاسية على الرغم من المحاكمة، من المقرر أن يغادر ترامب في وقت متأخر اليوم الاثنين متوجهًا إلى دافوس، سويسرا، للانضمام إلى قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي.