كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيف بريطانية: الأمير تشارلز سيدعم ابنه هاري ماليا بعد الانفصال لمدة عام واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "التلجراف" البريطانية، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيدعم نجله الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل ماليًا من دخله الاستثماري الخاص لمدة عام، وذلك بعد تخليهما عن مهامهم الملكية.

وقالت الصحيفة، إن الأمير تشارلز سوف يستخدم أمواله الخاصة لمساعدة الزوجين في حياتهما الجديدة في كندا.

وأشار مصدرًا مقربًا من الأمير تشارلز إلى أن هذا التمويل لن يستمر إلى الأبد، بل ستكون مدته عامًا واحدًا، مؤكدًا أن تشارلز سيسعى إلى مراجعة الترتيبات المالية المستقبلية للزوجين.

وأعلنت الملكة إليزابيث أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الزوجين الملكيين وأدوارهما المستقبلية في العائلة المالكة.

وأصدر كل من الملكة وقصر بيكنجهام بيانات توضح كيف أن ميجان ماركل والأمير هاري سينضمان إلى العائلة المالكة منذ الربيع.

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وأوضحت الصحيفة، أن الملكة البريطانية أثنت على ميجان في بيانها الحاكم والذي حاول أن يستوعب قرار هاري وميجان بالانفصال عن العائلة، وهو الامر الذي يطلق عليه أحد أكثر تمزقات العائلة المالكة على الإطلاق.

وكشفت الملكة أنها أعجبت باستيعاب الممثلة الأمريكية السابقة في المجموعة الملكية من البداية.

واستهلت الملكة بيانها: "بعد عدة أشهر من المحادثات والمناقشات الأكثر حداثة، أنا مسرورة لأننا معًا وجدنا طريقًا بناءً وداعمًا للمضي قدمًا لحفيدي وعائلته، سيظل ميجان وأرشي دائمًا من أفراد عائلتي

كما أعربت إليزابيث عن امتنانها للعمل الشاق الذي حققه الزوجان، وأثنت على ميغجان بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع الحياة الملكية قائلة: "أود أن أشكرهم على كل عملهم المتفاني في جميع أنحاء هذا البلد، الكومنولث وما وراءه، وأنا فخورة بشكل خاص بكيفية أن ميجان أصبحت بسرعة واحدة من الأسرة،" وكتبت: "تأمل أسرتي بأكملها أن يسمح اتفاق اليوم لهم بالبدء في بناء حياة جديدة سعيدة وسلمية."

كما أعرب بيان من الطرف الآخر عن امتنانه: "إن دوق ودوقة ساسكس ممتنون لجلالة الملكة والأسرة الملكية على دعمهما المستمر أثناء شروعهما في الفصل التالي من حياتهما".

