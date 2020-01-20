كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: عودة 8 دول إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت دول أوروبية متعددة في التفكير في "مهمة أمنية بحرية" في الخليج العربي في الصيف الماضي وسط توترات حادة بين المملكة المتحدة وإيران، ولكن يبدو أن المبادرة قد تم تجميدها مؤقتًا بعد أن أعلنت لندن أنها ستنضم إلى تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.

أعربت فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا واليونان وهولندا والبرتغال عن دعمها السياسي لمهمة بحرية بقيادة اوروبا في مضيق هرمز، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

دفعت باريس من أجل تحالف أمني بحري بديل بقيادة أوروبا في الخليج العربي منذ أواخر العام الماضي بعد رفض التوقيع على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. قبل إعلان اليوم الاثنين، أعربت هولندا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا عن اهتمام غير محدد بالمبادرة التي تقودها فرنسا.

بدأت التوترات في الخليج العربي تتصاعد في مايو 2019، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر مجموعة إضراب شركات الطيران في المنطقة لمواجهة "تهديد إيراني" غير محدد لمصالح الولايات المتحدة.

Advertisements

وسرعان ما تبعت هذه الخطوة سلسلة من الهجمات التخريبية ومصادرة ناقلات النفط وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بقيمة 220 مليون دولار على مضيق هرمز من قبل إيران في يونيو، مما أدى إلى توترات بين واشنطن وطهران على الحافة.

فضلت المملكة المتحدة في البداية إنشاء تحالف بحري بقيادة أوروبا، بعد الاستيلاء على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج من قبل الحرس الثوري الإيراني.

كانت هذه الخطوة بمثابة رد فعل متبادل من جانب إيران على الاستيلاء المبكر على ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق من قبل السلطات المحلية ومشاة البحرية الملكية البريطانية.

تم إطلاق سراح السفينتين من الاحتجاز، وتخلت المملكة المتحدة عن المشروع الأمني ​​بقيادة أوروبا لصالح العملية التي تقودها الولايات المتحدة.

يتم نقل ربع النفط في العالم، أو ثلث النفط المنقول عن طريق البحر، عبر الخليج العربي بشكل يومي.