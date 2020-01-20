كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تكشف عن موعد انعقاد المؤتمر القادم حول ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، عن موعد انعقاد المؤتمر القادم حول ليبيا.

وقال ماس، في تصريحات صحفية على هامش مجلس الاتحاد الأوروبي ، إنه من المقرر عقد المؤتمر المقبل حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية في أوائل فبراير المقبل.

وأضاف: "بالأمس، قررنا عقد مؤتمر متابعة في برلين على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في أوائل فبراير. وبالتالي، تم أمس تحديد نقطة الانطلاق الأولى".

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وأعلن وزير الخارجية الألماني، أن مؤتمر برلين الذي عقد أمس الأحد، تمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت أمامه.

ويذكر أن وفود عن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، قد حضروا المؤتمر، كما شاركت أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وانعقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من "الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين.