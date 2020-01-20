كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم في الهند يختار رئيسًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الحزب الوطني الهندوسي الحاكم في الهند، اليوم الاثنين نائبًا مخضرمًا وزميلًا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ فترة طويلة ليصبح رئيسا له قبل سلسلة من انتخابات الولاية.

وسيصبح "جاجات براكاش ندا"، الذي تخطى صفوفه بعد قطع أسنانه كزعيم طلابي في السبعينيات، الرئيس الجديد لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، ليحل محل أميت شاه، وزير الداخلية الهندي الحالي.

وعاد حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي وشاه إلى السلطة، وفاز في الانتخابات العامة في عام 2019 بأغلبية ساحقة، ولكن الحزب فشل في الحفاظ على قبضته على عدد من الولايات الهندية الرئيسية وسط انتقادات متزايدة حول بعض التحركات الأخيرة.

ومنذ أواخر عام 2018، فقد حزب بهاراتيا جاناتا السيطرة على ولايتي راجستان، ومهاراشترا الغربية، وجهارخاند في الشرق، وتشهاتيسجاره في وسط الهند، على الرغم من أن شعبية مودي تبدو غير منقوصة إلى حد كبير.

وأدت موجة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد على قانون المواطنة الجديد الذي استمر لأكثر من أربعة أسابيع إلى وضع الحزب في وضع غير صحيح، مما زاد من المخاوف بشأن الاقتصاد المتضخم وارتفاع التضخم.

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مع توجه بعض أكبر ولايات الهند إلى صناديق الاقتراع في العامين المقبلين، سيتعين على ندا موازنة التأثير الكبير لمودي وشاه إلى جانب صياغة استراتيجية انتخابية لتحسين أداء حزب بهاراتيا جاناتا.

والتحق ندا أولًا بالجناح الطلابي لراشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) - المجموعة القومية التي ولدت حزب بهاراتيا جاناتا - قبل الانتقال إلى السياسة الانتخابية في الثمانينيات، ثم عمل إلى جانب مودي في أوائل التسعينيات. وفقًا لرويترز.

وخلال فترة ولاية مودي الأولى، شغل ندا منصب وزير الصحة الفيدرالي. وثم تم استبعاده من حكومة مودي، بعد أن عاد رئيس الوزراء إلى السلطة، وعاد إلى الحزب بدوام كامل كرئيس عامل في يونيو الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تحركت حكومة مودي بسرعة للوفاء بعدد من الوعود الانتخابية، بما في ذلك إزالة الأحكام الخاصة بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها، والحصول على الموافقة القانونية لبناء معبد في موقع متنازع عليه في مدينة أيوديا الشمالية، وإدخال قانون الجنسية الجديد ضد المسلمين.

ولكن هذه التحركات شددت المعارضة ضد الحزب، حيث اتهم العديد من الهنود، بمن فيهم قسم من المسلمين، مودي بدفع أجندة الهندوسية الأولى.