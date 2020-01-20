كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يهدد بانسحاب إيران من الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، هدد بانسحاب إيران من الاتفاق النووي إذا تمت إحالته للأمم المتحدة.

وقال ظريف، في تصريحات صحفية نقلتها قناة العربية: "إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".

وفي الأسبوع الماضي، قد فعلت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

Advertisements

وقالت الدول الثلاث في بيان "لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف البيان: "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".