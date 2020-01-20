كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار إيراني جديد بشأن ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، قرارًا جديدًا باعتبار مزدوجي الجنسية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مواطنين إيرانيين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله إن العديد من ضحايا الطائرة المنكوبة الـ 176 هم إيرانيون يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 57 شخصا يحملون الجنسية الكندية.

وأضاف موسوي، أن إيران لا تعترف بمزدوجي الجنسية، إلا أنها أبلغت كندا بأنها ستعتبر هؤلاء المواطنين "إيرانيين".

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وكان وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، قد طالب في وقت سابق اليوم، إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة في طهران، مضيفًا أن عدم تسليم الصندوق الأسود يؤشر على تحقيق ناقص.

وقد أعلنت إيران مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176 شخصا جراء تحطمها في مطار الخميني بطهران يوم 8 يناير.