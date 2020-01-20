كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف كوبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي ياروسلاف كوبيرا، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، عن عمر يناهز 72 عامًا، وفقًا للمتحدثة باسم المجلس سو نجوين.

ووفقًا للتقارير، توفي بعد ظهر يوم الأحد، في طريقه إلى المكتب، شعر بالتعب وتم نقله أولاً إلى المستشفى في تبليس وتوفي لاحقًا.

ألقى "كوبيرا" (72 عامًا) خطابًا في مؤتمر حزبه مطلع الأسبوع ولم يُعرف أنه مصاب بمرض خطير.

في الأسبوع الماضي، حضر "كوبيرا"، إلى جانب رئيس مجلس النواب، راديك فوندراسيك، غداء السنة الجديدة مع الرئيس.

يشغل منذ عام 2000 منصب عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة رقم 32 - تبليس - ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس الشيوخ التشيكي، منذ عام 2016 كان نائب رئيس مجلس الشيوخ. Advertisements كان متزوج ولديه ابنتان بالغتان.

وعلى صعيد آخر، لقى ما لايقل عن 8 أشخاص حتفهم إثر اندلاع حريق بدار لذوي الاحتياجات الخاصة في جمهورية التشيك على الحدود مع ألمانيا.

وقال متحدث باسم قطاع الطوارئ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، الأحد 19 يناير، إن 36 شخصا أصيبوا في الحادث، والكثير منهم حالتهم خطيرة. وقد أصيب الكثير من المقيمين بالدار بالاختناق بسبب استنشاق الدخان.

وكان الحريق اندلع في الدار الواقع ببلدة فيجبرتي الصغيرة في وقت مبكر من صباح الأحد ، بعد الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش)، لسبب غير معروف.

وصنف قطاع الطوارئ الواقعة على أنها حادث كبير، حيث وصلت 7 عربات إسعاف لموقع الحادث، بينهم اثنان من ألمانيا. ولم تتمكن مروحية من الإقلاع للمشاركة في جهود الانقاذ بسبب ظروف الطقس السيئة.