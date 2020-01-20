مندوبية التخطيط: للمغاربة آراء سلبية وشعور بالتدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان والتعليم والصحة خلال 2019

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن شعور بتدهور حاد، في وضعية حقوق الإنسان، تكرس لدى المغاربة خلال سنة 2019، بالمقارنة مع سنة 2018.

وقالت المندوبية اليوم الإثنين، في تقرير جديد، رصد تطور مؤشرات آراء الأسر حول الظرفية، وتلك المتعلقة بأرصدة تصورات الأسر لمكونات تتعلق بمحيط الأسرة، إن 23,8% من الأسر صرحت بأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تدهورت مقابل 18,7 % سنة 2018.

واستقر رصيد هذا المؤشر، في 7 نقاط مسجلا تدهورا مقارنة مع مستواه خلال 2018 حيث بلغ 22,8 نقطة.

وبخصوص جودة الخدمات الإدارية، تحدث التقرير عن “آراء سلبية”، وقال إنه خلال سنة 2019، “انخفضت نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية حيث بلغت 54,0 بالمائة مقابل 58,9 بالمائة المسجلة سنة 2018.

وانتقل رصيد هذه الآراء من 43,2 نقطة إلى 36,6 نقطة مابين 2018 و 2019.

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وتدهورت آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة خلال سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018، حيث انتقل رصيد هذه الآراء، من 20,5 نقطة المسجلة خلال سنة 2018 الى 16,9 نقطة سنة 2019.

وسجل التقرير بخصوص خدمات التعليم، الإحساس بالتدهور الحاد، وقال إنه خلال سنة 2019، أقرت 52,2 بالمائة من الأسر، بتدهور جودة خدمات التعليم.

وسجل رصيد هذا المؤشر مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث، مستقرا في ناقص 33,1 نقطة سنة 2019 مقابل ناقص 12 نقطة سنة 2018.

وبالنسبة لخدمات الصحة، تحدثت المندوبية عن استمرار الشعور بالتدهور، وقالت إنه خلال سنة 2019، سجلت آراء الأسر بخصوص خدمات الصحة مستوى أكثر سلبية، مما كان عليه خلال سنة 2018.

وتراجع رصيد هذا المؤشر من ناقص 50,5 نقطة إلى ناقص 61,4نقطة، بين سنتي 2018 و2019، مسجلا بذلك مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث.