مورينيو يسعى للتعاقد مع نجم عربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، يدرس إمكانية التعاقد مع نجم عربي لتعويض غياب هاري كين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدى توتنهام، رغبته في ضم الجزائري إسلام سليماني (31 عامًا) مهاجم ليستر سيتي، المعار حاليًا لموناكو الفرنسي.

وذكرت صحيفة "تيليغراف" أن مورينيو يحاول تعويض غياب المهاجم الأساسي للفريق، هاري كين، والذي سيغيب حتى نيسان/أبريل المقبل، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وكان هاري كين فد تعرض للإصابة أمام ساوثهامبتون منتصف الشهر الجاري.

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ويحتل توتنهام هوتسبير، المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة.

وكان سليماني قد انضم إلى ليستر في 2016، قادما من سبورتينغ لشبونة مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في تاريخ انتقالات اللاعبين في ليستر، حيث سجل 13 هدفا في 46 مباراة خاضها مع الفريق، لتتم إعارته إلى موناكو مطلع الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستوف بيونتيك مهاجم ميلان، كان على رأس أولويات توتنهام، حيث أراد السبيرز ضمه على سبيل الإعارة، بينما أراد ميلان رحيله بشكل دائم.