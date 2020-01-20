إنتر ميلان يواصل سعيه لضم إريكسن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يواصل سعيه من أجل الحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، حيث رفض كل محاولات السبيرز للتجديد، سعيًا لخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.
وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإنه من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع حاسمًا بالنسبة لسوق الانتقالات في إنتر ميلان.
ويهدف النيراتزوري ومدربه أنطونيو كونتي، لضم كريستيان إريكسن وتقديمه صباح الأحد المقبل.
وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان ليس لديه أي نية لتقديم أكثر من 15 مليون يورو، في ظل رغبة النادي اللندني في الحصول على 20 مليون يورو للسماح برحيل لاعبه إريكسن.
وختمت بأن وكيل أعمال كريستيان إريكسن، متواجد حاليًا في لندن، لمحاولة التوصل لاتفاق مع إدارة السبيرز.
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