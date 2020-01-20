"إنستغرام" يحذف زر نشر الفيديوهات الطويلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذف تطبيق "إنستغرام" زر نشر الفيديوهات الطويلة (IGTV) من واجهته الرئيسية، مؤخرا، وذلك بسبب استعمال مستخدمي تطبيق "إنستغرام" القليل خلال 18 شهرا الماضيات.
وبحسب ما ذكر "موقع إيت نيوز" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن حذف الزر جاء بعد أن سجل 7 ملايين تنزيل فقط في غضون عام ونصف، في حين وصل تعداد مستخدمي "إنستغرام" إلى مليار.
وذكر موقع "تيك كرانتش" التقني، التي تملكه شركة "فيسبوك"، أن هناك عدد قليل جدًا من الناس الذين يستخدمون أيقونة "IGTV"، ولذلك تم حذف الأيقونة المثبتة في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق "إنستغرام".
وأما عن أيقونة "IGTV"، فهي ميزة أطلقها تطبيق "إنستغرام" السنة الماضية، والتي مكنت المستخدمين من تسجيل ونشر فيديوهات طويلة، ينافس بها "إنستغرام" قناة "يوتيوب".
ولكن الأيقونة لم تختفي بالكامل من التطبيق، يستطيع مستخدم التطبيق أن ينقر على زر "IGTV"، عند البحث على فيديوهات مسجلة سابقة من قبل المستخدمين.
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