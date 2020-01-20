قتيل في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل الشاب محمود مبرشم (30 عاما) في جريمة إطلاق نار في جديدة المكر بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وكان طاقم طبي قد قدم العلاجات الأولية للشاب ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول "إطلاق نار في جديدة المكر أسفر عن إصابة شاب بجراح خطيرة وأحيل للعلاج في المستشفى، ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الحادثة".

وقال المتحدث بلسان مركز حيان الطبي إن "مركز حيان تلقى بلاغا عن حادثة إطلاق نار في قرية جديدة المكر. عند وصول طاقم علاج مكثف حيان كان في المكان شاب يبلغ من العمر 30 عاما بحالة حرجة جدا إثر تعرضه لعيارات نارية بالقسم العلوي من جسده. بعد تقديم العلاج الأولي تم نقله لغرفة العلاج المكثف في المستشفى بنهريا".

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وأعلن الأطباء في المستشفى، في وقت لاحق، وفاة الشاب متأثرا بإصابته الحرجة، فيما ساد الحزن في جديدة المكر في أعقاب انتشار النبأ.

6 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع العام الجاري 2020، اقتُرفت 6 جرائم قتل في المجتمع العربي سقط ضحيتها بالإضافة إلى الشاب مبرشم، اليوم، كل من الشاب عبد المنعم الجرابعة من قرية السيد، وشادية أبو سريحان من قرية بير المشاش، وساهر أبو القيعان من حورة، وحمادة طه من كفر قاسم، والفتى محمود العبيد من الرملة.

يذكر أنه في العام الماضي قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام