"باد بويز فور لايف" يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق الجزء الجديد من سلسلة أفلام "باد بويز"، فيلم المغامرات الكوميدي "باد بويز فور لايف"، 59.2 مليون دولار في شباك التذاكر، وهو من بطولة ويل سميث، ومارتن لورنس، وفانيسا هادغنز، ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

تصدر فيلم المغامرات الكوميدي "باد بويز فور لايف" وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام (باد بويز)، المرتبة الأولى في قائمة الأفلام السينمائية في أميركا الشمالية، مطلع الأسبوع الجاري، محققا 59.2 مليون دولار.

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وجاء فيلم المغامرات الكوميدي الجديد "دوليتل" في المركز الثاني مسجلًا 22.5 مليون دولار، بعد تصدر فيلم "باد بويز" المرتبة الأولى، وتراجع فيلم الدراما الحربي "1917" من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 22.1 مليون دولار، والذي من بطولة الممثلين روبرت داوني جونيور، وانتونيو باندراس، ورامي مالك، ومن إخراج ستيفن جاجان.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: المستوى التالي" (جومانجي: ذا نيكست ليفيل) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 9.6 مليون دولار.

وكما تراجع الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم "ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر"، من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققًا 8.4 ملايين دولار، الذي من بطولة الممثلين، جون بويغا، وديزي ريدلي، وأوسكار إيزاك، ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.