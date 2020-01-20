شكرا لقرائتكم خبر عن "حجارة المتظاهرين " تصيب 12 ضابطا عراقيا في "احتجاجات التحرير" والان نبدء بالتفاصيل

اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن إصابة 14 ضابطاً عراقيًا, بينهم آمر لواء بجروح, نتيجة رمي الحجارة عليهم من قبل من وصفتهم بـ"مثيري العنف" في مدخل ساحة التحرير "مركز الاحتجاجات في بغداد" .

وافادت في بيان صحفي اليوم بانه "أثناء تأدية القوات الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من جهة تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص ورمي القوات الأمنية به, مما أدى الى جرح 14 ضابطاً، إصاباتهم في منطقة الرأس".

وتابعت " كما تعرض آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية الى كسر في ساقه اليسرى، وتم نقله مع بقية الجرحى الى المستشفيات القريبة".

وختمت الخلية بيانها بالقول "على الرغم من هذه الأفعال استمرت القوات الأمنية بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها".