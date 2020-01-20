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نائب يحذّر من الاشتباه او الخطأ باختيار مرشح رئاسة الوزراء

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أكد رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر الكعبي، الاثنين، ان اختيار اسم مرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ليس بالامر السهل، محذّراً من الاشتباه او الخطأ بهذا الامر.
وقال الكعبي في حديث لـ الخليج 365، إن "حسم أسم مرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل هو امر ليس بالسهل وعلينا عدم الاشتباه او الخطأ ولابد من اختيار شخصية قوية جداً"، مبينا انه "حتى اللحظة لا يوجد توافق على اسم معين لكن هنالك مواصفات تم التوافق عليها حول الشخصية التي يتم طرحها لشغل المنصب".

وأضاف ان "هنالك اتفاق على ان يكون الشخص المرشح قوياً ونزيهاً ونظيفاً وليس لديه شوائب ولديه قدرة على ادارة الملفات الصعبة واعادة هيبة الدولة"، لافتا الى ان "اختيار اسم المرشح قد يكون خلال عشرة ايام او اقل او اكثر".
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