قطر أرضاً للاندية الإيرانية في ملحق دوري أبطال آسيا

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2020-01-20 | 14:07
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اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ارض الاندية الايرانية في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2019/ 2020.
واختار الآسيوي، قطر ارضاً للاندية الايرانية في ملحق دوري الابطال، بعدما قرر فرض حظر مؤقت للمباريات في ايران بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.
ومن المقرر ان يلعب استقلال طهران وشهر خودرو بالدور التمهيدي الثاني للملحق في قطر.
وكانت الاندية الايرانية، تعتزم الانسحاب من دوري الابطال، اعتراضاً على القرار الاسيوي، لكنها لم تصدر قراراً رسمياً بهذا الصدد.
ومن المقرر ان يلعب استقلال طهران وشهر خودرو بالدور التمهيدي الثاني للملحق في قطر.
وكانت الاندية الايرانية، تعتزم الانسحاب من دوري الابطال، اعتراضاً على القرار الاسيوي، لكنها لم تصدر قراراً رسمياً بهذا الصدد.
المحرر: محمد خليل
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