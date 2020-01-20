شرطة ذي قار: كل الطرق مفتوحة باستثناء قطع الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد

وقال الابراهيمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جميع الطرق والجسور مفتوحة ماعدا الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد"، مؤكدا أن "الوضع آمن ومستتب في المحافظة".

وأكد الابراهيمي، أن "المتظاهرين المعتصمين تعاونوا مع الشرطة وسمحوا للعجلات المحملة بالمواد الغذائية والطبية بالمرور وكذلك الحالات الانسانية"، داعيا المواطنين، الى "التعاون والإبلاغ عن اي حالات يشتبه بها او مثيره للشك للتدخل الفوري".