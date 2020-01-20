أكد قائد شرطة ذي قار اللواء ريسان كاصد الابراهيمي، الاثنين، أن جميع الطرق والجسور مفتوحة ماعدا الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد.
وقال الابراهيمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جميع الطرق والجسور مفتوحة ماعدا الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد"، مؤكدا أن "الوضع آمن ومستتب في المحافظة".
وأكد الابراهيمي، أن "المتظاهرين المعتصمين تعاونوا مع الشرطة وسمحوا للعجلات المحملة بالمواد الغذائية والطبية بالمرور وكذلك الحالات الانسانية"، داعيا المواطنين، الى "التعاون والإبلاغ عن اي حالات يشتبه بها او مثيره للشك للتدخل الفوري".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ذي قار: كل الطرق مفتوحة باستثناء قطع الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.