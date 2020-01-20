بيع إحدى أندر عملات العالم بـ1.3 مليون دولار

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بثمن قياسي جديد بلغ مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار أميركي)، بيعت إحدى أندر العملات في العالم وهي قطعة ذهبية تحمل صورة ملك بريطانيا إدوارد الثامن قبل تنازله عن العرش.
وتظهر العملة التاريخية النادرة إدوارد، عم الملكة إليزابيث الثانية، قبل التنازل عن العرش عام 1936 ليتزوج من المطلقة الأميركية واليس سيمبسون.
وفي السياق، قالت رئيسة خدمة جمع التحف في مؤسسة دار سك العملة الملكية "رويال مينت"، ريبيكا مورغان، إن الثمن القياسي للعملة النادرة لا يشكل مفاجأة.
وأضافت "تذكار إدوارد الثامن من أندر العملات وأكثرها جمعا في العالم".
لم تنشر صورة العملات الذهبية عيار 22 قيراط علنا من قبل، وقالت دار سك العملة إن قليلين فقط هم من يعرفون بوجودها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.