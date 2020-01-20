الاعلام الرقمي يحذر من 'فايروس جديد' يستهدف دول الشرق الاوسط بينها العراق

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان باحثين في Cisco Talos قد كشفوا عن فيروس جديد تم تسميته باسم JhoneRAT ، وهذا الفيروس يستخدم مستندات مايكروسوفت وورد للانتشار ، بالاضافة الى اوامر برمجية، ويستغل الخدمات السحابية لشركة غوغل درايف، وغوغل فورم، وتويتر و ImgBB لتتجنب حظر عناوين URL .واضاف المركز : في هذا الهجمات يتم جمع معلومات كاملة عن جهاز الضحية وبياناته ليتمكن المهاجمون من سرقتها واستغلالها .

واشار المركز الى ان الهجمة تستهدف بلدان محددة في الشرق الاوسط ناطقة باللغة العربية وهي المملكة العربية السعودية والعراق ومصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس وعمان واليمن وسوريا والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان، وان حملة الاستهداف وتوزيع الفيروس مستمرة منذ شهر نوفمبر 2019 .

