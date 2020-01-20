الإمارات تدين هجوم مليشيا الحوثي على مسجد بمأرب اليمنية

أدانت الإمارات، الإثنين، بشدة الاعتداء الذي نفذته مليشيات الحوثي، واستهدف مسجداً في محافظة مأرب اليمنية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى أثناء تأدية الصلاة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره، والذي يقوض من فرص السلام والاستقرار والأمن، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

والسبت الماضي، وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية ضربة جديدة لجهود المجتمع الدولي في إحياء عملية السلام باليمن، بارتكاب مجزرة بحق عدد من المجندين أثناء صلاة المغرب، هي الأبشع والأكبر عددا على الإطلاق منذ 3 أعوام.

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وجاءت المجزرة الحوثية في مأرب، والتي راح ضحيتها أكثر من 75 مجندا يمنيا، فيما يشبه الرد على المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الذي كان قد أعلن، مساء الخميس الماضي، أمام مجلس الأمن، أن اليمن يشهد أكثر الأسابيع هدوءا منذ بدء الحرب، ولم تكن هناك أي حركة عسكرية على الأرض، أو هجمات بطائرات مسيرة.

ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بالهجوم الدامي في مأرب، بل قامت بزحف عسكري في مديرية "نهم" شرق صنعاء، وكذلك في الحدود الشمالية لمحافظة الضالع (جنوب)، في مقابل التزام من القوات الحكومية والتحالف العربي بالتهدئة، بهدف إفساح المجال للتحركات الدولية لإنعاش عملية السلام.

وعلى الصعيد ذاته، أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي نفذته المليشيا الانقلابية.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له، الإثنين، أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان يُعد جريمةً بشعةً تُنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، بسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين الآمنين.

وطالب السلمي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية على هذه الجريمة اللا إنسانية النكراء التي كشفت الوجه الإجرامي لها.

كما جدد دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه المليشيا الإرهابية، مُعرباً عن خالص تعازيه للجمهورية اليمنية رئيسًا وحكومةً وبرلماناً وشعبًا ولأسر الضحايا.