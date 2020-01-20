برلماني عراقي: تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة الإثنين

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وكالة الأنباء الألمانيةالإثنين 2020/1/20 04:55 م بتوقيت أبوظبي
رئيس جمهورية العراق برهم صالح
كشف رئيس كتلة "بيارق الخير" بالبرلمان العراقي، محمد الخالدي، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف مساء الإثنين مرشحا لتشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الخالدي أن المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي سيعلنه الرئيس العراقي مساء سيكون "وفق المواصفات التي دعا إليها المتظاهرون ليتولى تشكيل حكومة جديدة وفق المدد الدستورية".
وتشهد شوارع بغداد و9 محافظات جنوبية بالعراق احتجاجات وصدامات مع الأمن في مسعى من المتظاهرين للضغط على الأحزاب والكتل السياسية للإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
والأسبوع الماضي، قالت مصادر لوكالة الأنباء العراقية إن "صالح قد يذهب لتكليف مرشح بعيد عن تسمية الكتلة الأكبر عددا"، مبينا أن هذه الكتلة انتهت بعد ترشيح عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء وإخفاقه.
وأضافت أن أبرز الأسماء في القائمة: محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، لافتة إلى أن الرئيس العراقي تسلم أيضا أسماء مرشحين من قبل المتظاهرين، أبرزها القاضي رائد جوحي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته من منصبه في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين.
وقبِلَ مجلس النواب العراقي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقالة عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة تنديدا بالفساد وتدخلات إيران، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.
ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم رغم استقالة رئيس الحكومة العراقية، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
كما تطالب المظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى، بإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء انتخابات مبكرة وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها؛ ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين وإصابة الآلاف.
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