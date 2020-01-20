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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. الإفراج عن 105 متهمين في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير
الإثنين 20 يناير 2020
وكالات
أخلت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، اليوم الإثنين، سبيل 105 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث الذكرى الثالثة للثورة“، المقصود بها ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، خلال الاحتفال بها في عام 2014، بعدما قبلت طعنهم لإلغاء حكم الجنايات الصادر بحبسهم عاما مع الشغل، وحددت جلسة 3 فبراير/ شباط المقبل؛ للنظر بموضوع القضية.
وترجع أحداث القضية إلى أعمال العنف التي وقعت عام 2014، في محيط نقابة الصحافيين، خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
وأسندت النيابة في مصر، للمتهمين عددا من الاتهامات، من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في مارس/ آذار الماضي، بسجن 7 متهمين لمدة 3 سنوات، والحبس لمدة عام مع الشغل لـ120 متهما آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية ”أحداث الذكرى الثالثة للثورة“، ووضع المتهمين جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة عام.
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