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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. الإفراج عن الشاعر فاضل الدبوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
أفرجت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الإثنين، عن الشاعر فاضل الدبوس، بكفالة 1000 دينار (3,300 دولار)؛ وذلك بعد توقيفه بسبب تسجيل صوتي، تضمن عبارات غير لائقة، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.
وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للدبوس، قالوا إنه السبب وراء اعتقاله.
وظهر الشاعر الدبوس في مقطع فيديو، وهو يردد دعاءً بصيغة الشعر عن أمير الكويت، حمل في مضمونه رسالة سياسية.
ولم تفصح السلطات الكويتية، رسميا، عن المقطع الصوتي المنسوب إلى الشاعر محل الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، الخميس الماضي، بحجز الشاعر فاضل الدبوس؛ بتهمة مخالفة الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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