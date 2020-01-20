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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صور إباحية.. بريطاني يلتقط 20 ألف صورة لسبع نساء بعد تخديرهن واغتصابهن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور إباحية.. بريطاني يلتقط 20 ألف صورة لسبع نساء بعد تخديرهن واغتصابهن
الإثنين 20 يناير 2020
وكالات
قضت محكمة كنغستون كراون في لندن، بسجن رجل لمدة 21 عاما؛ وذلك لتخديره سبع نساء والاعتداء عليهن جنسيا، ومن ثم التقاطه أكثر من 20 ألف صورة لهن، بينما كن فاقدات للوعي.
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن جيمي روجرز (32 عاما)، والذي يعمل عامل بناء، كان يدعو النساء مع شركائهن الرجال وعلى فترات مختلفة؛ لمشاركته في جلسة خمر بمنزله في لندن، وقبل البدء باحتساء الكحول يقدم لضحاياه حبوب مخدرة، على أنها دواء لمنع الإصابة بالدوار بعد الشرب.
وبعد فقدانهم للوعي، يعتدي روجرز جنسيا على ضحاياه من النساء ومن ثم يلتقط آلاف الصور لهن وهن تحت تأثير المخدر.
كما التقط عددا من الصور له وهو يغتصب إحدى ضحاياه، ويظهر ضحاياه الرجال في الصور غائبين عن الوعي.
واعتقلت الشرطة روجرز في البداية؛ للاشتباه في التقاطه صورا غير لائقة للأطفال، ومن ثم اكتشفت تخزينه مقاطع لضحاياه والمكونة من 21000 صورة و 600 فيديو في تطبيق سري عبر هاتفه، حيث علم ضحايا بجريمته، بعدما اعتقلته الشرطة.
واعترف روجرز للشرطة بإقدامه على اغتصاب 12 امراة، والاعتداء الجنسي على أكثر من 30 امرأة، وذلك على مدار ثمانية أعوام.
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