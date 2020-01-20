ملك المغرب يزور محمد بن زايد في مقر إقامته في المغرب (صورة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 وكالات تداول ناشطون مغاربة وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعاهل المغربي الملك محمد السادس برفقة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمقر إقامته في المغرب.

Advertisements وتظهر الصورة دفء العلاقات بين الرجلين كما رأى معلقون أنها تنسف الشائعات التي زعمت فتور العلاقات بين المغرب ودولة الإمارات. وتعكس الزيارة بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وسائل إعلامية محلية التطور الملحوظ في العلاقات بين المغرب والإمارات. وتأتي زيارة محمد بن زايد للمغرب بعيد لقائه يوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين المستشارة أنجيلا ميركل، لبحث الوضع في ليبيا قبيل انعقاد المؤتمر الذي بحث الملف الليبي.

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