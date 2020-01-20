حسين: لا شرعية من دون تمثيل عكار ولا عدالة من دون حقها

أعرب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين، في بيان عن إستغرابه لـ"تناسي البعض، عن قصد او غير قصد، محافظة كاملة تعد اكبر محافظات لبنان ويقطنها اكثر من نصف مليون لبناني"، متسائلا: "لماذا الاجحاف المتمادي بحقها؟ لا يعين منها اي وزير ويتم تجاهل ابنائها حين يعين المدراء العامون. فكيف يقيمون اعتبارا لكل المناطق والطوائف ويتغاضون حين يصل الامر الى عكار؟".
وشدد على أن "اهل عكار لبنانيون يقومون بواجباتهم تجاه وطنهم، بينهم طاقات كبيرة رفعت اسم لبنان عالياً، فلماذا الاصرار على تجاهلهم، ولماذا الاستنسابية في التعاطي ولماذا هذا التمييز المناطقي كأن عكار منطقة من الدرجة الثانية؟"، مؤكدا "أننا سنرفع الصوت عالياً وسنطالب باحقاق العدالة، فلا شرعية من دون تمثيل عكار ولا عدالة من دون حقها".
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