مخزومي مستقبلاً سفير الارجنتين: نأسف لاستمرارالسجالات حول الحصص

اعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أسفه لاستمرار السجالات حول الحصصبين أقطاب السلطة، مؤكداً أن المسؤول عن تحركات الشارع هي الطبقة السياسية.
وقد استقبل مخزومي سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس، في مكتبه في وسط بيروت، وعرض الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشدداً على "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين لبنان والأرجنتين التي تضم أكبر الجاليات اللبنانية من المغتربين في العالم".
وفي بيان له بعد اللقاء، جدد مخزومي "الدعوة إلى الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذية"، مبديا أسفه من "استمرار السجالات حول الحصص بين أقطاب السلطة، وهي مسؤولية ما يجري في الشارع"، معتبراً أن "قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها، والدفاع عن حقوق الناس هو ما يحمي بيروت وأهلها".
وحذر مخزومي من "انفلات الأوضاع والفوضى الأمنية، بسبب المكابرة وغياب العقل في إدارة الدولة"، مؤكداً أنه "يجب أن يكون المسؤولون على قدر تطلعات الشباب المنتفضين منذ 17 تشرين وصولا إلى تحقيق طموحاتهم، والمسارعة إلى حلحلة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية المستشرية".
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