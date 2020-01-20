مخزومي مستقبلاً سفير الارجنتين: نأسف لاستمرارالسجالات حول الحصص

اعلن رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ أسفه لاستمرار السجالات حول الحصصبين أقطاب ​السلطة​، مؤكداً أن المسؤول عن تحركات الشارع هي الطبقة السياسية.

وقد استقبل مخزومي سفير الأرجنتين في ​لبنان​ ​موريسيو أليس​، في مكتبه في وسط ​بيروت​، وعرض الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشدداً على "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين لبنان والأرجنتين التي تضم أكبر الجاليات اللبنانية من المغتربين في ​العالم​".

وفي بيان له بعد اللقاء، جدد مخزومي "الدعوة إلى الإسراع بتشكيل ​حكومة​ إنقاذية"، مبديا أسفه من "استمرار السجالات حول الحصص بين أقطاب السلطة، وهي مسؤولية ما يجري في الشارع"، معتبراً أن "قيام حكومة ​تصريف الأعمال​ بواجباتها، والدفاع عن حقوق الناس هو ما يحمي بيروت وأهلها".

وحذر مخزومي من "انفلات الأوضاع والفوضى الأمنية، بسبب المكابرة وغياب العقل في إدارة ​الدولة​"، مؤكداً أنه "يجب أن يكون المسؤولون على قدر تطلعات ​الشباب​ المنتفضين منذ 17 تشرين وصولا إلى تحقيق طموحاتهم، والمسارعة إلى حلحلة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية المستشرية".