المشنوق: الثلث المعطل من حق الإنتفاضة وعلى الثوار تسمية اختصاصييهم مثل ملحم خلف

ركّز النئاب ​نهاد المشنوق​ على أنّ "الثلث المعطّل من حقّ الإنتفاضة". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "على الثوّار أن يسمّوا اختصاصيّيهم، مثل نقيب المحامين ​ملحم خلف​، المحامي لؤي غندور، ​بيار عيسى​، العميد المتقاعد خليل الحلو، روبير فاضح، وضّاح صادق... وغيرهم".

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