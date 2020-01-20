OTV: غداء في هذه الأثناء عند دياب يجمعه إلى الخليلَين وسليمان فرنجية

ذكرت قناة الـ"OTV" أنّ "غداء يُقام في هذه الأثناء عند رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، يَجمعه إلى المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" ​حسين الخليل​، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ ورئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​".

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