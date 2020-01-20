أعلن رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن، بعد اجتماع اللجنة لأكثر من ساعتين لمناقشة ملفي عقود شركتي "ألفا" و"تاتش"، "مطالبة وزارة الإتصالات بعملية الإسترداد للشركتين، وأن عملية الإسترداد من المفترض أن تبدأ من 1 كانون الثاني 2020 لأنها انتهت مع نهاية العام 2019، ولا تحتاج لإجتماع وقرار مجلس الوزراء، وهذا ما أكد عليه المجتمعون جميعا".
و أشار الحاج حسن إلى أنه من "المفترض أن يقوم وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بمباشرة عملية الإسترداد بناءً لتوصيات لجنة الإعلام والإتصالات"، مؤكّدًا أنّ "الإسترداد لا يؤثر على وضع الموظفين على الإطلاق، وهم تحت الحماية في عقد جماعي موحد" .
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: قرار استرداد تشغيل قطاع الخليوي الى الدولة لا يحتاج الى قرار من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.