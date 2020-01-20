الحاج حسن: قرار استرداد تشغيل قطاع الخليوي الى الدولة لا يحتاج الى قرار من الحكومة

أعلن رئيس ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​، بعد اجتماع اللجنة لأكثر من ساعتين لمناقشة ملفي عقود شركتي "ألفا" و"تاتش"، "مطالبة ​وزارة الإتصالات​ بعملية الإسترداد للشركتين، وأن عملية الإسترداد من المفترض أن تبدأ من 1 كانون الثاني 2020 لأنها انتهت مع نهاية العام 2019، ولا تحتاج لإجتماع وقرار ​مجلس الوزراء​، وهذا ما أكد عليه المجتمعون جميعا".

و أشار الحاج حسن إلى أنه من "المفترض أن يقوم وزير الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ بمباشرة عملية الإسترداد بناءً لتوصيات لجنة الإعلام والإتصالات"، مؤكّدًا أنّ "الإسترداد لا يؤثر على وضع الموظفين على الإطلاق، وهم تحت الحماية في عقد جماعي موحد" .